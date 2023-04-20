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В Киеве объяснили вспышку над городом упавшим спутником NASA

В Киеве объяснили вспышку над городом упавшим спутником NASA Вспышка в небе над Киевом, предположительно, связана с падением на Землю спутника NASA.
В регионе
20 апреля 2023 г. 02:45
В Киеве объяснили вспышку над городом упавшим спутником NASA

Вспышка в небе над Киевом, предположительно, связана с падением на Землю спутника NASA.

Как передает Report, об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падения на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - приводит слова Попко Telegram-канал администрации.

По информации издания "Общественное. Новости", которое приводит слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ведомство пока не может подтвердить информацию о падении спутника.

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Версия на азербайджанском языке Kiyev səmasındakı parıltı NASA peykinin düşməsi ilə əlaqələndirilir

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