Обстрелян жилой квартал в Подольском районе Киева, один человек погиб, 19 ранены

В результате обстрела российскими войсками в пятницу утром жилого квартала в Подольском районе Киева один человек погиб и 19, из которых четверо – дети, получили травмы.

В результате обстрела российскими войсками в пятницу утром жилого квартала в Подольском районе Киева один человек погиб и 19, из которых четверо – дети, получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Противник продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян… Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей", - говорится в сообщении мэра в телеграм-канале в пятницу.

В сообщении указывается, что повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.

На месте продолжают работать спасатели и медики.

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Российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.

Как передает Report, об этом сообщила Киевская горадминистрация.

"На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", - сообщила КГГА в телеграмм-канале в пятницу.

Сообщается, что спасены 12 человек, эвакуированы - 98, четверо - ранены, и один человек погиб.