О нас
Аудио новости

Обстрелян жилой квартал в Подольском районе Киева, один человек погиб, 19 ранены

Обстрелян жилой квартал в Подольском районе Киева, один человек погиб, 19 ранены В результате обстрела российскими войсками в пятницу утром жилого квартала в Подольском районе Киева один человек погиб и 19, из которых четверо – дети, получили травмы.
В регионе
18 марта 2022 г. 13:17
Обстрелян жилой квартал в Подольском районе Киева, один человек погиб, 19 ранены

В результате обстрела российскими войсками в пятницу утром жилого квартала в Подольском районе Киева один человек погиб и 19, из которых четверо – дети, получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Противник продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян… Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей", - говорится в сообщении мэра в телеграм-канале в пятницу.

В сообщении указывается, что повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.

На месте продолжают работать спасатели и медики.

10.58

Российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.

Как передает Report, об этом сообщила Киевская горадминистрация.

"На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", - сообщила КГГА в телеграмм-канале в пятницу.

Сообщается, что спасены 12 человек, эвакуированы - 98, четверо - ранены, и один человек погиб.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya Kiyevi yenidən atəşə tutub, ölən və xəsarət alanlar var
Версия на английском языке Russian army shells residential area in Kyiv

Другие новости из категории

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Украины
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Украины
18 марта 2022 г. 12:59
Генштаб ВСУ : Для войны в Украине набираются боевики армии Асада и Хезболлы
Генштаб ВСУ : Для войны в Украине набираются боевики "армии Асада" и "Хезболлы"
18 марта 2022 г. 12:43
В России за сутки COVID-19 заразились свыше 34 тыс. человек
В России за сутки COVID-19 заразились свыше 34 тыс. человек
18 марта 2022 г. 12:16
Президент Грузии отмечает 70-летний юбилей
Президент Грузии отмечает 70-летний юбилей
18 марта 2022 г. 11:21
ВСУ: Российские войска уже потеряла в Украине 14,2 тыс. личного состава
ВСУ: Российские войска уже потеряла в Украине 14,2 тыс. личного состава
18 марта 2022 г. 11:20
Генпрокуратура: В результате обстрелов в Украине 109 детей погибли, более 130 ранены
Генпрокуратура: В результате обстрелов в Украине 109 детей погибли, более 130 ранены
18 марта 2022 г. 11:04
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 872 человека
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 872 человека
18 марта 2022 г. 11:03
В России могут заблокировать WhatsApp
В России могут заблокировать WhatsApp
18 марта 2022 г. 10:39
Глава МИД Украины: Зеленский готов в любой момент встретиться с Путиным
Глава МИД Украины: Зеленский готов в любой момент встретиться с Путиным
18 марта 2022 г. 10:25
Мэр города: Российские войска нанесли авиаудар по Львову
Мэр города: Российские войска нанесли авиаудар по Львову
18 марта 2022 г. 10:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi