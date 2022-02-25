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В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие

В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом в Киеве на улице Кошица, 7-А.
В регионе
25 февраля 2022 г. 08:47
В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие

Ранним утром, около 4:22, в Киеве раздались несколько взрывов в разных районах Киева.

Как передает Report, в частности, взрывы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы, на Позняках. В районе Троещины в Киеве уже около 6 взрывов.

"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва", - написал Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом в Киеве на улице Кошица, 7-А.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал столичный глава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevə raket qalıqları yaşayış binasında yanğın törədib, xəsarət alanlar var

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