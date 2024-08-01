В Киеве не стали комментировать сведения об поставке первых партий F-16

Киеве не станет комментировать сведения об поставке в Украину первых партий F-16.

Киеве не станет комментировать сведения об поставке в Украину первых партий F-16.

Как передает Report , об этом в прямом эфире национального телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно", - сказал он.

При этом Подоляк отметил, что официальных заявлений на этот счет со стороны страна Запада тоже не было, что позволяет и Киеву промолчать. По его словам, в вопросе о поставках F-16 "туман войны" будет "очень кстати".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину.