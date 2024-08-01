О нас

В Киеве не стали комментировать сведения об поставке первых партий F-16

В Киеве не стали комментировать сведения об поставке первых партий F-16 Киеве не станет комментировать сведения об поставке в Украину первых партий F-16.
В регионе
1 августа 2024 г. 03:55
В Киеве не стали комментировать сведения об поставке первых партий F-16

Киеве не станет комментировать сведения об поставке в Украину первых партий F-16.

Как передает Report, об этом в прямом эфире национального телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно", - сказал он.

При этом Подоляк отметил, что официальных заявлений на этот счет со стороны страна Запада тоже не было, что позволяет и Киеву промолчать. По его словам, в вопросе о поставках F-16 "туман войны" будет "очень кстати".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kiyev F-16 qırıcılarının Ukraynaya çatdırılmasını təsdiqləməkdən imtina edib

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi