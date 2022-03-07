В Киеве назвали неприемлемым предложение открыть гуманитарные коридоры из Украины в РФ

Вице-премьер-министр - министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что предложение открыть гуманитарные коридоры из Украины в сторону России является абсурдным и неприемлемым.

Вице-премьер-министр - министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что предложение открыть гуманитарные коридоры из Украины в сторону России является абсурдным и неприемлемым.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом она сообщила в Telegram.

"Гуманитарные коридоры. Россия уже дважды срывала их открытие, обстреливая маршруты. А теперь россияне говорят, что готовы открыть коридоры, но в сторону РФ. То есть они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо", - заявила министр.

"Не поедут наши люди из Иванкова, Димера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в РФ. Надеюсь, что президент Франции Макрон понимает, что его имя и искреннее стремление помочь и помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, на самом деле используется и манипулируется именно РФ", - отметила она.

Верещук призвала мировое сообщество оказать давление на Россию, ведь Украине необходимы гуманитарные коридоры, чтобы вывезти мирных граждан и иностранцев из оккупированных территорий и зон боевых действий.

"Только официальные сообщения украинской власти! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории", - подчеркнула она.

Верещук также сказала в видеообращении к гражданам, что Украина призывает Россию установить режим тишины и открыть гуманитарные коридоры с 10:00 7 марта для эвакуации граждан.