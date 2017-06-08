На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Киеве на территории посольства США произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в полиции Киева.

Взрыв квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал.

"8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции", - сообщили в пресс-службе полиции.

При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

По факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УК Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.