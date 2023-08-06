В Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец

На щите монумента "Родина-мать" в Киеве советский герб заменен на украинский.

На щите монумента "Родина-мать" в Киеве советский герб заменен на украинский.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Издание отмечает, что рано утром в воскресенье конструкцию трезубца подняли и начали закреплять на назначенном месте.

После этого рабочим еще предстоит привести в порядок внешний вид щита с новым гербом, поскольку для его обновления была снята часть стальных плит, покрывающих конструкцию щита снаружи.

Напомним, что 1 августа этого года со щита "Родины-матери" демонтировали советский герб. В июле прошлого года Минкульт Украины провел опрос в приложении "Дія", чтобы выяснить мнение украинцев о необходимости демонтировать советский герб с самого большого монумента Украины. Более 90% высказались за то, чтобы снять старый герб. При этом 85% одобрили идею разместить на щите статуи украинский трезубец.