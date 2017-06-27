 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военный, происшествие квалифицировано как теракт - ОБНОВЛЕНО

    Автомобиль марки Мерседес взорвался на ходу

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ При взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, происшествие квалифицировано как теракт. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

    Также Шевченко добавил, что погибший - военнослужащий 1978 года рождения. По данным СМИ, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

    Все обстоятельства инцидента выясняются.

    *** 11:40

    В Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, в результате происшествия погиб водитель.

    Автомобиль марки "Мерседес" взорвался на ходу. В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелись по периметру в 100 метров и задели другие авто, а также ранили двоих прохожих

    На месте инцидента работают полицейские, медики, пожарные.

    "Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации", - заявили в полиции Киева.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi