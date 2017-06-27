При взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военный, происшествие квалифицировано как теракт - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ При взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, происшествие квалифицировано как теракт. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Также Шевченко добавил, что погибший - военнослужащий 1978 года рождения. По данным СМИ, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

*** 11:40

В Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, в результате происшествия погиб водитель.

Автомобиль марки "Мерседес" взорвался на ходу. В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелись по периметру в 100 метров и задели другие авто, а также ранили двоих прохожих

На месте инцидента работают полицейские, медики, пожарные.

"Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации", - заявили в полиции Киева.