При взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военный, происшествие квалифицировано как теракт - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ При взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, происшествие квалифицировано как теракт. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
Также Шевченко добавил, что погибший - военнослужащий 1978 года рождения. По данным СМИ, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
*** 11:40
В Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, в результате происшествия погиб водитель.
Автомобиль марки "Мерседес" взорвался на ходу. В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелись по периметру в 100 метров и задели другие авто, а также ранили двоих прохожих
На месте инцидента работают полицейские, медики, пожарные.
"Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации", - заявили в полиции Киева.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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