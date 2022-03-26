В Киеве и Киевской области вводят комендантский час почти на два дня

Комендантский час в Киеве и области продлится почти на два дня.

Комендантский час в Киеве и области продлится почти на два дня.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта. По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - отмечает Кличко.