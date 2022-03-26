О нас
Аудио новости

В Киеве и Киевской области вводят комендантский час почти на два дня

В Киеве и Киевской области вводят комендантский час почти на два дня Комендантский час в Киеве и области продлится почти на два дня.
В регионе
26 марта 2022 г. 13:59
В Киеве и Киевской области вводят комендантский час почти на два дня

Комендантский час в Киеве и области продлится почти на два дня.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта. По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - отмечает Кличко.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kyiv imposes curfew for almost two days
Версия на азербайджанском языке Kiyevdə bazar ertəsinə qədər komendant saatı tətbiq ediləcək

Самое читаемое

Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
25 марта 2022 г. 12:05
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
24 марта 2022 г. 19:36
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
23 марта 2022 г. 17:37
Армения обнародовала данные о жертвах во второй Карабахской войне
Армения обнародовала данные о жертвах во второй Карабахской войне
22 марта 2022 г. 08:32
Ильхам Алиев поздравил президента Греции
Ильхам Алиев поздравил президента Греции
24 марта 2022 г. 13:26
Снайперы азербайджанской армии проходят курсы в Турции
Снайперы азербайджанской армии проходят курсы в Турции
24 марта 2022 г. 16:20
Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
ФотоПредотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
22 марта 2022 г. 03:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi