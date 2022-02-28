В Киеве и Харькове вводится комендантский час

Завтра, 1 марта в 8-00 утра в Киеве закончится усиленный комендантский час, но он не отменяется совсем.

Завтра, 1 марта в 8-00 утра в Киеве закончится усиленный комендантский час, но он не отменяется совсем.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал в соцсетях мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"Комендантский час в Киеве будет действовать как и ранее и его нужно строго соблюдать. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее — с 22:00 до 7:00", - написал мэр.

Он отметил, что эти часы я движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.

"И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому, что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь", - написал Кличко.

Между тем, в другом украинском городе - Харькове вводится комендантский час сегодня, 28 февраля, в 16:00 и завершится 1 марта в 06:00.

Об этом сообщается в Telegram-канале председателя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Жителям рекомендуется обязательно иметь при себе документы, запрещено передвигаться группами.

Синегубов добавил, что есть высокая вероятность артобстрелов, появления диверсионных групп и попыток нападения на оборонительные позиции ВСУ.

Также, по его информации, ситуация по Харьковской области полностью контролируется.

"Ночью отбивали врагов по Чугуевско-Роганскому, Липецко-Циркуновскому, Дергачевскому и Белгородскому направлениям", - отметил он.