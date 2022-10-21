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В Киеве и четырех областях Украины начались временные отключения света

В Киеве и четырех областях Украины начались временные отключения света В Киевской области из-за роста потребления электроэнергии начались временные отключения.
В регионе
21 октября 2022 г. 13:14
В Киеве и четырех областях Украины начались временные отключения света

В Киевской области из-за роста потребления электроэнергии начались временные отключения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения", - отметил он, призвав граждан быть ответственными и тотально экономить электроэнергию.

"Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до электрообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора", - подчеркнул председатель ОВА.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили о том, что в Киеве и четырех областях вводится ограничение подачи электроэнергии из-за роста ее потребления.

"Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования в результате террористических атак", - говорится в сообщении.

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