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В Киеве гремят взрывы, объявлена воздушная тревога

В Киеве гремят взрывы, объявлена воздушная тревога В воскресенье, 6 марта, в украинской столице Киеве около 00:00 (02:00 - бакинское время) прогремели взрывы, их слышали в нескольких районах.
В регионе
6 марта 2022 г. 02:48
В Киеве гремят взрывы, объявлена воздушная тревога

В воскресенье, 6 марта, в украинской столице Киеве около 00:00 (02:00 - бакинское время) прогремели взрывы, их слышали в нескольких районах.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили очевидцы, которые сейчас находятся в городе.

Объявлена воздушная тревога. Всех жителей столицы призвали немедленно последовать в укрытия.

Ранее Генштаб сообщал, что противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие. Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, противник намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

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