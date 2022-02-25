В Киев заходит украинская военная техника

25 февраля Вооруженные силы Украины заходят в Киев.

25 февраля Вооруженные силы Украины заходят в Киев.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы сдерживать оборону города", - заявил он.

Также Денисенко попросил не снимать и не публиковать передвижения военной техники ВСУ.

Украинская армия держит оборону вокруг города Киева, ситуация сложная и напряженная, сообщил на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах столицы слышны выстрелы и взрывы, которые вы слышите - украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. Враг, эти диверсионные группы, уже, к сожалению, проникли в Киев... Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная, но мы верим в наши вооруженные силы, поддерживаем их", - подчеркнул Кличко.