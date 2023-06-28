В Киев с визитом прибыл президент Польши

Вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой, в Киев также прибыл его польский коллега Анджей Дуда.

Вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой, в Киев также прибыл его польский коллега Анджей Дуда.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцелярии президента Польши.

"Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касаются празднования Дня Конституции Украины, а также консультаций по текущей ситуации на фронте, включая угрозу российской атаки на Запорожскую атомную электростанцию", - говорится в сообщении.

Стороны также поднимут вопрос подготовки к июльскому саммиту НАТО.