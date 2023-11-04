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В Киев прибыла глава Еврокомиссии

В Киев прибыла глава Еврокомиссии Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.
В регионе
4 ноября 2023 г. 11:55
В Киев прибыла глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в рамках визита она встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что она выступит в парламенте страны.

СМИ отмечают, что глава ЕК в Киев прибыла с позитивными для Украины новостями относительно начала переговоров о вступлении в ЕС.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

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