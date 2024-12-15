С поврежденного танкера в Черном море эвакуировали 13 человек, один из них погиб

Танкер "Волгонефть", перевозивший более 4 тонн мазута, терпит бедствие в Керченском проливе.

Спасатели эвакуировали всех 13 моряков с танкера, севшего на мель в Керченском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Силами, привлеченными к спасательной операции в Керченском проливе, с севшего на мель судна эвакуированы все 13 моряков. К сожалению, один из них погиб", - говорится в сообщении.

15:19

Из-за крушения двух танкеров с 29 членами экипажа на борту в Черном море произошел разлив нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Росморречфлот.

"Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов", - сообщили в ведомстве.

По его данным, организована спасательная операция, к танкерам направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.

"В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в г. Ростов-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", - сообщили в Росморрчефлоте.

14:49

Еще одно судно "Волгонефть" повреждено в Керченском проливе из-за шторма, на его борту находятся 14 человек.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Повреждения получило еще одно судно в этом же районе - танкер "Волгонефть-239". Он также перевозит более 4 тонн мазута. На его борту 14 человек. Это судно дрейфует в сторону Тамани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из бухты Камыш-Бурун города Керчи на место происшествия направлен спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.

В МЧС России сообщили, что утром из-за сложных погодных условий, сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 баллов, судно "Волгонефть-212" получило повреждения в Керченском проливе и запросило помощи.

13:56

Танкер "Волгонефть-212", перевозивший более 4 тонн мазута, терпит бедствие в Керченском проливе.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть, экипаж из 13 человек находится в кормовой части", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Также нет данных о возможном разливе мазута. ЧП произошло в 8 км от берега.

ГУ МЧС по региону отметили, что на помощь экипажу судна вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ.



