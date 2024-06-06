В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали свыше 90 человек

Свыше 90 человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове, среди них семь детей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
Один человек умер в результате ДТП с двумя трамваями в Кемерове.
Как передает Report, об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.
"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение", - написал он.
В городе Кемерово одноименной области РФ по меньшей мере 67 человек пострадали при столкновении трамваев.
Как передает
Отмечается, что инцидент произошел около 07:30 (04:30 по бакинскому времени - ред.).
"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение", - написал И.Середюк.
Глава региона также отметил, что в связи с ДТП, повлекшим большое количество пострадавших, в Кемерове создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов.