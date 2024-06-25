В Кемерово у кафе произошла драка со стрельбой, два человека ранены

Драка со стрельбой произошла у кафе в Кемерово, два человека ранены, стрелявший задержан.

Драка со стрельбой произошла у кафе в Кемерово, два человека ранены, стрелявший задержан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение о драке со стрельбой в районе кафе на берегу озера Красное в Кемерово поступило в отдел полиции "Ленинский". На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.

"Полицейские установили личности всех участников инцидента, а также выяснили, что конфликт между ними произошел на бытовой почве. Кроме того, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, стрелявшего из оружия и причинившего телесные повреждения двум оппонентам. У него полицейские обнаружили и изъяли не зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет", - говорится в сообщении.