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    В Кемерово нашли живыми трех человек, о пропаже которых заявили их родные

    Следственный комитет России нашел живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТЦ Зимняя вишня

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Следственный комитет (СК) России нашел живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара", - говорится в сообщении СК России.

    Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

    По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.

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