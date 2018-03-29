В Кемерово нашли живыми трех человек, о пропаже которых заявили их родные

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Следственный комитет (СК) России нашел живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара", - говорится в сообщении СК России.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.