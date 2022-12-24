О нас

В Кемерове при пожаре в частном доме престарелых погибли 13 человек

В Кемерове при пожаре в частном доме престарелых погибли 13 человек Двухэтажный частный дом престарелых загорелся в Кемерове на Таврической улице.
В регионе
24 декабря 2022 г. 02:44
В Кемерове при пожаре в частном доме престарелых погибли 13 человек

Двухэтажный частный дом престарелых загорелся в Кемерове на Таврической улице.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Сигнал о возгорании поступил в 23:21. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар удалось ликвидировать, а затем потушить. Полностью выгорел второй этаж здания, там находилось 20 постояльцев. На первом этаже располагались магазины, в частности, кормов для животных.

Позже в МЧС России сообщили, что количество погибших при пожаре выросло до шести человек, затем до девяти, а потом до 11. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек. Судьба семи человек неизвестна. Пожарные продолжают разбор завалов на месте пожара. К работам привлечены более 80 человек, 28 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, частный дом престарелых является незаконным.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada qocalar evində baş verən yanğında 13 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi