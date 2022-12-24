В Кемерове при пожаре в частном доме престарелых погибли 13 человек

Двухэтажный частный дом престарелых загорелся в Кемерове на Таврической улице.

Двухэтажный частный дом престарелых загорелся в Кемерове на Таврической улице.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Сигнал о возгорании поступил в 23:21. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар удалось ликвидировать, а затем потушить. Полностью выгорел второй этаж здания, там находилось 20 постояльцев. На первом этаже располагались магазины, в частности, кормов для животных.

Позже в МЧС России сообщили, что количество погибших при пожаре выросло до шести человек, затем до девяти, а потом до 11. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек. Судьба семи человек неизвестна. Пожарные продолжают разбор завалов на месте пожара. К работам привлечены более 80 человек, 28 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, частный дом престарелых является незаконным.