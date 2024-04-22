В КЧР двое полицейских погибли при обстреле наряда патрульно-постовой службы

Наряд патрульно-постовой службы обстреляли в Карачаево-Черкесии, погибли двое полицейских, один ранен.

Наряд патрульно-постовой службы обстреляли в Карачаево-Черкесии, погибли двое полицейских, один ранен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 22 апреля неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России "Карачаевский". От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напавший произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).