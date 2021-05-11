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В казанской школе прогремел взрыв, учитель и 6 детей погибли

В казанской школе прогремел взрыв, учитель и 6 детей погибли "Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе"
В регионе
11 мая 2021 г. 11:23
В казанской школе прогремел взрыв, учитель и 6 детей погибли

В Казани прогремел взрыв в школе, учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель экстренных служб.

"Наблюдается сильный дым", — добавил он.

Сейчас эвакуируют детей.

Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением. По предварительным данным, одного из стрелявших задержали.

"Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.

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