В казанской школе прогремел взрыв, учитель и 6 детей погибли

В Казани прогремел взрыв в школе, учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель экстренных служб.
"Наблюдается сильный дым", — добавил он.
Сейчас эвакуируют детей.
Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением. По предварительным данным, одного из стрелявших задержали.
"Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.