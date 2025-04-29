О нас

В Казани в речном порту столкнулись два теплохода

В Казани в речном порту столкнулись два теплохода Трехпалубный теплоход "Урал" при подходе к причалу в казанском порту столкнулся с другим трехпалубным теплоходом - "Две столицы".
В регионе
29 апреля 2025 г. 15:44
В Казани в речном порту столкнулись два теплохода

Трехпалубный теплоход "Урал" при подходе к причалу в казанском порту столкнулся с другим трехпалубным теплоходом - "Две столицы".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает во вторник ГУМЧС России по Татарстану.

"От диспетчера администрации Волжского бассейна внутренних водных путей поступило сообщение о том, что на 12 причале казанского речного порта на реке Волге при подходе к пассажирскому причалу трехпалубный теплоход "Урал" совершил навал (соприкосновение судов (кораблей) либо корабля и неподвижного предмета - ред.) на трехпалубный теплоход "Две столицы", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, пострадавших и значимых повреждений в результате происшествия нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi