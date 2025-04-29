В Казани в речном порту столкнулись два теплохода

Трехпалубный теплоход "Урал" при подходе к причалу в казанском порту столкнулся с другим трехпалубным теплоходом - "Две столицы".

Трехпалубный теплоход "Урал" при подходе к причалу в казанском порту столкнулся с другим трехпалубным теплоходом - "Две столицы".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает во вторник ГУМЧС России по Татарстану.

"От диспетчера администрации Волжского бассейна внутренних водных путей поступило сообщение о том, что на 12 причале казанского речного порта на реке Волге при подходе к пассажирскому причалу трехпалубный теплоход "Урал" совершил навал (соприкосновение судов (кораблей) либо корабля и неподвижного предмета - ред.) на трехпалубный теплоход "Две столицы", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, пострадавших и значимых повреждений в результате происшествия нет.