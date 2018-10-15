В Казани в офисном здании произошел взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В результате взрыва в офисном центре Казани пострадал президент татарстанской еврейской национально-культурной автономии, бизнесмен Михаил Скоблионок.

Как сообщает Report со ссылкой на "Бизнес Online", взрывное устройство было спрятано в пакет с документами.

Михаил Скоблионок и ещё один потерпевший госпитализированы с места взрыва.

*** 12:52

Взрыв произошел в одном из офисных центров Казани при попытке открыть полученную посылку одним из сотрудников, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Около 9.00 по Москве в дежурную часть УМВД России по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан – начальник полиции Рафаиль Гильманов", - говорится в сообщении МВД по Татарстану.

По предварительной информации министерства, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.