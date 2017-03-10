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    В Казани судят азербайджанцев в связи с пожаром в торговом центре "Адмирал"

    По делу о пожаре ТЦ проходят два выходца из Азербайджана - собственник и гендиректор ООО Заря Гусейн Гахраманов и Гульгусейн Наджафов

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Казани прошло заседание по процессу о пожаре в торговом центре (ТЦ) "Адмирал", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По делу о пожаре торгового центра проходят 12 подсудимых, в том числе и два азербайджанца - собственник и гендиректор ООО "Заря" Гусейн Гахраманов и Гульгусейн Наджафов. В отношении последних суд выбрал арест как меру пресечения.

    Отметим, что 11 марта 2015 года загорелась пристройка у ТЦ, затем огонь перекинулся на все здание. Конструкции не выдержали, обвалилась часть кровли. В итоге под завалами погибло 19 человек, еще 61 получил травмы различной степени тяжести, ущерб оценивается в 11,27 млрд рублей. Среди погибших числятся и двое азербайджанцев - Тамилла Мухтарова и Парвиз Пашаев.

    По версии следствия, трагедия произошла по ряду причин, в том числе непригодность помещения ТЦ, расположенного на территории бывшего завода, для торговли, игнорирование требований пожарной безопасности, а также отсутствие квалификации у рабочих, производивших ремонт кровли, в ходе которого произошло возгорание.

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