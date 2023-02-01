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В Казани состоится 9-ый Форум молодых предпринимателей стран ОИС

В Казани состоится 9-ый Форум молодых предпринимателей стран ОИС В столице Республики Татарстан состоится 9-ый Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) 5-20 мая.
В регионе
1 февраля 2023 г. 16:45
В Казани состоится 9-ый Форум молодых предпринимателей стран ОИС

5-20 мая в столице Республики Татарстан состоится 9-ый Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Report в Евразийском региональном центре Молодежного Форума ОИС, целями этого форума являются оказание поддержки новым стартап-проектам в ареале ОИС, стимулирование предпринимательской деятельности среди молодежи, а также внесение вклада в процесс сотрудничества между Российской Федерацией и странами ОИС в области экономики, торговли и инновации.

В рамках Форума с 1 февраля по 20 марта этого года, будут проведены прием заявок по ИТ стартап-проектам, с 20 марта по 1 апреля онлайн лекции и тренинги, посвященным темам развития стартапов с участием международных экспертов для проектов, избранных до финальной стадии. Представители проектов, с успехом принявшие участие в 5-дневних тренингах в формате образовательных сессий и презентаций стартапов, получат право участвовать на финальной стадии форума, которая пройдет с 15 по 20 мая этого года в Казани.

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