В Казани собаки насмерть загрызли женщину

В столице Республики Татарстан РФ Казани собаки насмерть загрызли идущую на работу женщину, по факту возбуждено уголовное дело.

В столице Республики Татарстан РФ Казани собаки насмерть загрызли идущую на работу женщину, по факту возбуждено уголовное дело.

Как передает Report , об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по региону.

"На территории поселка Константиновка города Казани обнаружено тело местной жительницы со следами укусов животных", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователями возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинения смерти по неосторожности, а также халатности.

Подробностями инцидента с "Известиями" поделились очевидцы. По словам участницы поисков Ильмиры, гражданка приехала на попутке в Самосырово на работу в магазин. Местные жители предположили, что женщина пошла через производственную базу, чтобы срезать путь. На территории, по словам Ильмиры, живет стая собак из 20–25 особей. Тело было найдено спустя восемь часов после начала поисков в 200 м от производственной базы, оно было полностью повреждено от укусов.

Местные жители также отметили, что бродячие собаки в районе производственной базы давно были проблемой, но ее никто не решал. У женщины остался муж и ребенок.