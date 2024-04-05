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В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами

В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами В Татарстане троих подростков госпитализировали, еще один умер в результате отравления неизвестными веществами.
В регионе
5 апреля 2024 г. 17:12
В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами

В Татарстане троих подростков госпитализировали, еще один умер в результате отравления неизвестными веществами.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК России по региону.

"Около 3:00 5 апреля в скорую помощь стали приходить звонки об отравлении неизвестным веществом несовершеннолетних. Трое подростков были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу. Еще один подросток 2009 года рождения - скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, вещества, которые употребляли подростки, они нашли в заброшенном здании в Московском районе Казани", - сообщили в пресс-службе СК России по Татарстану.

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