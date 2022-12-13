В Казани открылся Молодежный кампус "Россия-ОИС"

В Казани состоялась церемония открытия Молодежного кампуса "Россия - ОИС".

В Казани состоялась церемония открытия Молодежного кампуса "Россия - ОИС".

Как передает Report, по словам министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимура Сулейманова, сегодня особенно важно укреплять прямые контакты посредством проведения молодежных форумов.

"Для нас этот год - особенный. Мы были удостоены большой чести называться молодежной столицей ОИС", - напомнил он, добавив, что это свидетельствует об отношении организации к Казани, Татарстану - воротам к исламскому миру РФ.

В свою очередь генеральный директор молодежного форума ОИС Юнус Сонмез отметил, что подобное мероприятие создает специальную безопасную платформу, открывающую новые возможности, а также консолидирующую вокруг себя молодежь. По его словам, в рамках данного мероприятия у молодежи России, стран ОИС, а также балканских стран появится возможность укрепить сотрудничество.

Молодежный кампус "Россия-ОИС" является часть международной программы "Казань-молодежная столица ОИС 2022" и включает в себя Российско-Балканский молодежный форум и Молодежный форум "Россия-ОИС". Форум собрал порядка 100 делегатов из более чем 20 стран, в том числе Азербайджана.