В Казани мужчина открыл стрельбу по людям возле торгового центра

В Казани мужчина открыл стрельбу по людям из пистолета.

В Казани мужчина открыл стрельбу по людям из пистолета.

Как передает Report, об этом сообщает "Татарстан-24".

По информации издания, инцидент произошел 7 января возле торгового центра на улице Ершова. Мужчина открыл стрельбу по людям, рассказали очевидцы.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал - мужчина промахнулся. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

По словам стрелка, он приехал в заведение общественного питания. Там на него якобы напала толпа молодых людей и он решил защитить себя при помощи оружия. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.