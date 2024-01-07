О нас

В Казани мужчина открыл стрельбу по людям возле торгового центра

В Казани мужчина открыл стрельбу по людям возле торгового центра В Казани мужчина открыл стрельбу по людям из пистолета.
В регионе
7 января 2024 г. 13:09
В Казани мужчина открыл стрельбу по людям возле торгового центра

В Казани мужчина открыл стрельбу по людям из пистолета.

Как передает Report, об этом сообщает "Татарстан-24".

По информации издания, инцидент произошел 7 января возле торгового центра на улице Ершова. Мужчина открыл стрельбу по людям, рассказали очевидцы.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал - мужчина промахнулся. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

По словам стрелка, он приехал в заведение общественного питания. Там на него якобы напала толпа молодых людей и он решил защитить себя при помощи оружия. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Man opens fire on people near shopping center in Russia’s Kazan

Другие новости из категории

Спикер парламента Грузии: Оппозиция будет агрессивной к выборам 2024 года
Спикер парламента Грузии: Оппозиция будет агрессивной к выборам 2024 года
7 января 2024 г. 14:21
В подмосковном Домодедово при взрыве гранаты в кальянной пострадали четыре человека
В подмосковном Домодедово при взрыве гранаты в кальянной пострадали четыре человека
7 января 2024 г. 13:28
Тегеран и Москва создадут инвесткомитеты для финансирования совместных проектов
Тегеран и Москва создадут инвесткомитеты для финансирования совместных проектов
7 января 2024 г. 12:02
Турецкий министр: Проект Зангезурского коридора может быть полностью реализован к 2028 году
Турецкий министр: Проект Зангезурского коридора может быть полностью реализован к 2028 году
7 января 2024 г. 10:51
В Иране задержаны 32 человека в связи с терактами в Кермане
В Иране задержаны 32 человека в связи с терактами в Кермане
7 января 2024 г. 09:54
Глава МИД Японии прибыла в Украину с необъявленным визитом
Глава МИД Японии прибыла в Украину с необъявленным визитом
7 января 2024 г. 09:33
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы
7 января 2024 г. 09:12
Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти Boeing 737 MAX 9 для проверки
Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти Boeing 737 MAX 9 для проверки
7 января 2024 г. 08:54
ВВС Турции ликвидировали 15 объектов PKK на севере Ирака
ВидеоВВС Турции ликвидировали 15 объектов PKK на севере Ирака
6 января 2024 г. 23:24
Эрдоган обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и передачу Анкаре F-16
Эрдоган обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и передачу Анкаре F-16
6 января 2024 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi