В казахстанском городе произошла временная остановка котлов теплостанции

Внештатная ситуация произошла в казахстанском городе Риддер, где произошла временная остановка котлов теплоэлектростанции (ТЭЦ). Город больше суток сидит без отопления из-за аварии на ТЭЦ, которая до сих пор не устранена.

Внештатная ситуация произошла в казахстанском городе Риддер, где произошла временная остановка котлов теплоэлектростанции (ТЭЦ). Город больше суток сидит без отопления из-за аварии на ТЭЦ, которая до сих пор не устранена.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов в социальных сетях.

По его словам, руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута и в результате произошла временная остановка котлов.

"Экстренно под моим руководством был создан оперативный штаб. Сейчас, чтобы возобновить работу теплостанции из хранилищ ТОО "Казцинк" в Риддер, сразу на ТЭЦ направлено 60 тонн мазута. Дополнительно УК ТЭЦ на спецмашинах отправляет в город 70 тонн мазута. И через 4 часа топливо будет на теплоисточнике", - написал глава региона.

Он отметил, что 25 октября в час ночи в город прибудет еще 6 цистерн с мазутом. Этого объема топлива, по словам акима, хватит на 100 дней беспрерывной работы теплостанции.

"Прокуратурой области оперативно по факту халатности руководства Риддер ТЭЦ начато расследование", - рассказал Ахметов.