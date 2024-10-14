В казахстанский Талгар после убийства подростка введена Нацгвардия

Национальная гвардия МВД Казахстана привлечена к охране общественного порядка в городе Талгаре Алматинской области после случившегося там резонансного убийства 16-летнего подростка.

Национальная гвардия МВД Казахстана привлечена к охране общественного порядка в городе Талгаре Алматинской области после случившегося там резонансного убийства 16-летнего подростка.

Как передает Report , об этом сообщило государственное агентство "Казинформ".

"В настоящий момент в городе Талгаре Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка", - приводит СМИ заявление ведомства.

Ранее в Талгаре, который располагается в 25 км восточнее Алматы, произошло убийство 16-летнего Шерзата Болата, что вызвало широкий резонанс в республике. Полиция области сообщила, что возбуждено уголовное дело и все участники инцидента задержаны. После этого неизвестные подожгли дом, где проживала семья убитого подростка, жилище полностью сгорело.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины, которые могли привести к инциденту. Семье Шерзата Болата обеспечили охрану", - сообщили в полиции.

Дело взято на контроль генпрокурором Казахстана.