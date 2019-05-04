В Казахстане женщина впервые зарегистрирована кандидатом в президенты

ЦИК Казахстана впервые в истории республики зарегистрировал женщину кандидатом в президенты страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева 9 июня будет бороться за высший пост.

Отметим, что ЦИК уже зарегистрировала действующего главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, писателя Садыбека Тугела и председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихова кандидатами на предстоящие выборы президента.

Д.Еспаевой 58 лет, по специальности экономист, долгое время работала в банковской системе, с 2016 года депутат мажилиса. Партия "Ак жол" с 2012 года является парламентской, имеет депутатскую фракцию в мажилисе.