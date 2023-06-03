В Казахстане заявили о заинтересованности в диверсификации торговли с Евросоюзом

Казахстан намерен углублять инвестиционное партнерство и диверсифицировать торговлю с Евросоюзом.

Казахстан намерен углублять инвестиционное партнерство и диверсифицировать торговлю с Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства республики Алихан Смаилов на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

"Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении инвестиционного партнерства и диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом. При этом все большее значение в последние годы приобретает взаимодействие в области критических сырьевых материалов", - говорится в сообщении казахстанского кабинета министров.