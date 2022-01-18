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В Казахстане завершилось действие введенного из-за беспорядков чрезвычайного положения

В Казахстане завершилось действие введенного из-за беспорядков чрезвычайного положения Срок действия режима чрезвычайного положения, который был введен в регионах Казахстана в начале января на фоне беспорядков, завершился в полночь среды по местному времени (22:00 - бакинское время).
В регионе
18 января 2022 г. 22:31
В Казахстане завершилось действие введенного из-за беспорядков чрезвычайного положения

Срок действия режима чрезвычайного положения, который был введен в регионах Казахстана в начале января на фоне беспорядков, завершился в полночь среды по местному времени (22:00 - бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время конституционный порядок восстановлен по всей стране, однако антитеррористическая операция в отдельных регионах еще продолжается.

5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне набирающих обороты беспорядков и погромов подписал указы о введении режима ЧП в Мангистауской области и Алматы. В этот же день пресс-служба главы государства опубликовала документы о чрезвычайном положении и в остальных регионах Казахстана. Режим вводился до 00:00 19 января по местному времени. Кроме того, в этот период действовал комендантский час с 23:00 (21:00 - бакинское время) до 07:00 (05:00 - бакинское время).

По мере стабилизации ситуации 12 января ЧП было отменено в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Спустя два дня - 14 января - президент подписал указы о прекращении действия режима в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях. На следующий день было решено отменить чрезвычайное положение в Актюбинской области.

Теперь ЧП автоматически перестало действовать в оставшихся 7 из 17 регионов республики, включая столицу и Алматы. Как отметил пресс-секретарь президента Берик Уали, также отменяются комендантский час и другие временные ограничения.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv edilib

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