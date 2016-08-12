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    В Казахстане завершается строительство первого военного пирса на Каспии

    Официальная сдача объекта ожидается в октябре

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Строительство первого военного пирса на территории Актауского международного морского торгового порта в Казахстане подходит к завершению, официальная сдача объекта ожидается в октябре этого года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве обороны Казахстана.

    По заявлению ведомства, строительство причала началось в феврале. Отмечается, что это "будет первый пирс военного назначения в истории военно-морских сил республики".

    "Строительство первого пункта базирования кораблей ВМС Казахстана в порту города Актау позволит эффективно и своевременно реагировать на возможные угрозы в казахстанском секторе Каспийского моря, оперативно осуществлять выход кораблей в любой район Каспийского моря и своевременно организовывать подвоз и обеспечение всеми видами материально-технического обеспечения, позволит сэкономить моторесурс техники и вооружения и существенно сократит расходы на ГСМ", - отметил главнокомандующий ВМС Казахстана вице-адмирал Жандарбек Жанзаков.

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