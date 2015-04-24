В Казахстане завершается подготовка к выборам президента

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Казахстане завершается подготовка к внеочередным выборам президента страны, которые состоятся 26 апреля, сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Напомним, что за президентское кресло в Казахстане будут бороться 3 кандидата - действующий президент Нурсултан Назарбаев (партия "Нур Отан"), Тургун Сыздыков (Коммунистическая народная партия Казахстана) и независимый кандидат Абельгази Кусаинов.

Для наблюдения за ходом выборов аккредитацию получили 713 международных наблюдателя и 134 представителя зарубежных СМИ.