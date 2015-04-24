 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Казахстане завершается подготовка к выборам президента

    За президентское кресло в Казахстане будут бороться 3 кандидата

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Казахстане завершается подготовка к внеочередным выборам президента страны, которые состоятся 26 апреля, сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ. 

    Напомним, что за президентское кресло в Казахстане будут бороться 3 кандидата - действующий президент Нурсултан Назарбаев (партия "Нур Отан"), Тургун Сыздыков (Коммунистическая народная партия Казахстана) и независимый кандидат Абельгази Кусаинов.

    Для наблюдения за ходом выборов аккредитацию получили 713 международных наблюдателя и 134 представителя зарубежных СМИ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi