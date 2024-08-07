В Казахстане запущен совместный с Турцией агропроект стоимостью $650 млн

В казахстанском Шымкенте в индустриальной зоне "Бозарык" был дан старт крупному инвестиционному проекту строительства самого большого тепличного комплекса в Шымкенте по выращиванию томатов стоимостью 650 млн долларов.

Турецкая компания Alarko Holding приступила к строительству в казахстанском Шымкенте самого большого в городе тепличного комплекса по выращиванию томатов стоимостью 650 млн долларов.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, проект реализуется на площади 650 га.

Отмечается, что на первом этапе будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест, после ввода в эксплуатацию комплекса на полную мощность будут трудоустроены 5 тыс. человек. Продукция будет поставляться как на внутренний, так и зарубежные рынки.

Общая производственная мощность составит 155 тыс. тонн томатов в год.