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В Казахстане запущен совместный с Турцией агропроект стоимостью $650 млн

В Казахстане запущен совместный с Турцией агропроект стоимостью $650 млн В казахстанском Шымкенте в индустриальной зоне "Бозарык" был дан старт крупному инвестиционному проекту строительства самого большого тепличного комплекса в Шымкенте по выращиванию томатов стоимостью 650 млн долларов.
В регионе
7 августа 2024 г. 21:23
В Казахстане запущен совместный с Турцией агропроект стоимостью $650 млн

Турецкая компания Alarko Holding приступила к строительству в казахстанском Шымкенте самого большого в городе тепличного комплекса по выращиванию томатов стоимостью 650 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, проект реализуется на площади 650 га.

Отмечается, что на первом этапе будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест, после ввода в эксплуатацию комплекса на полную мощность будут трудоустроены 5 тыс. человек. Продукция будет поставляться как на внутренний, так и зарубежные рынки.

Общая производственная мощность составит 155 тыс. тонн томатов в год.

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