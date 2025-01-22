В Казахстане задержаны более 100 человек по подозрению в финансировании криминальных кругов

В Казахстане 118 человек задержали по подозрению в вымогательствах и финансировании криминальных кругов.

В Казахстане 118 человек задержали по подозрению в вымогательствах и финансировании криминальных кругов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По его словам, МВД и КНБ Казахстана при координации органов прокуратуры завершили масштабную и длительную спецоперацию одновременно в 10 регионах страны.

"Проведено свыше 100 обысковых мероприятий. Изъято три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 кг наркотиков, мобильные устройства и "черная" документация. Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются", - отметил он.