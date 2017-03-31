В Казахстане задержан замглавы комитета министерства по делам религии и гражданского общества

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники антикоррупционной службы задержали заместителя главы комитета министерства по делам религии и гражданского общества Казахстана по подозрению в коррупционных преступлениях. Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Астане изобличен заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества министерства по делам религии и гражданского общества Казахстана Бауржан Мусин, получавший на системной основе взятки за лоббирование интересов участников государственных закупок", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, при получении от предпринимателя очередной части взятки в размере 400 тыс. тенге Бауржан Мусин задержан с поличным и водворен в ИВС ДВД Астаны. Общая сумма взятки составила 1,4 млн тенге. Ведется следствие.