В Казахстане задержан выдававший себя за дипломата гражданин Монголии

В Казахстане задержали находившегося в международном розыске нражданина Монголии.

В Казахстане задержали находившегося в международном розыске нражданина Монголии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

"Гражданин Монголии был задержан в аэропорту Алматы по запросу Интерпола. Мужчина был объявлен в розыск правоохранительными органами Польши. Ему вменяют участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду, с целью уклонения от налогов, таможенных платежей и сборов", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый подделал монгольские дипломатические документы и незаконно провозил в Польшу товары, подлежащие акцизному и таможенному сборам. Это сигареты более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 тыс. долларов.