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В Казахстане задержан пытавшийся продать свои внутренние органы за $18,8 тыс.

В Казахстане задержан пытавшийся продать свои внутренние органы за $18,8 тыс. Житель Актюбинской области Казахстана пытался продать свои внутренние органы за 9 млн тенге (18,8 тыс. долларов).
В регионе
27 сентября 2024 г. 15:55
В Казахстане задержан пытавшийся продать свои внутренние органы за $18,8 тыс.

Житель Актюбинской области Казахстана пытался продать свои внутренние органы за 9 млн тенге (18,8 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Этот факт выявлен в ходе мониторинга интернет пространства.

"25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - сказано в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.116 УК, проводится расследование.

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