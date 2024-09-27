В Казахстане задержан пытавшийся продать свои внутренние органы за $18,8 тыс.

Житель Актюбинской области Казахстана пытался продать свои внутренние органы за 9 млн тенге (18,8 тыс. долларов).

Житель Актюбинской области Казахстана пытался продать свои внутренние органы за 9 млн тенге (18,8 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Этот факт выявлен в ходе мониторинга интернет пространства.

"25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - сказано в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.116 УК, проводится расследование.