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В Казахстане задержан экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития

В Казахстане задержан экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Тимур Токтабаев задержан. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
В регионе
9 ноября 2022 г. 10:12
В Казахстане задержан экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития

Бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Тимур Токтабаев задержан. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Агентство по противодействую коррупции.

"Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов", - сообщает Антикор.

По информации ведомства, аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности. Из-за того, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге.

Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Тимура Токтабаева и его близких родственников. Расследование продолжается. В частности, суд арестовал элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8, принадлежащие экс-чиновнику и его семье.

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