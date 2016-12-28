Задержан экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Казахстане Комитет национальной безопасности (КНБ) начал досудебное расследование в отношении ряда высокопоставленных чиновников.

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (разглашение государственных секретов) и ч. 3 ст. 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время они находятся в следственном изоляторе КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников были проведены обыски, а также изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается.

Генерал-лейтенант Нартай Дутбаев занимал пост главы КНБ с декабря 2001 по февраль 2006 года.