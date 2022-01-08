О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Казахстане задержан бывший глава Комитета нацбезопасности

В Казахстане задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Спецслужбы Казахстана задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана.
В регионе
8 января 2022 г. 09:33
В Казахстане задержан бывший глава Комитета нацбезопасности

Спецслужбы Казахстана задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Former head of National Security Committee detained in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş sədri saxlanılıb

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
7 января 2022 г. 13:15
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января 2022 г. 19:57
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
5 января 2022 г. 20:24
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi