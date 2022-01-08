В Казахстане задержан бывший глава Комитета нацбезопасности

Спецслужбы Казахстана задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана.

Спецслужбы Казахстана задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", — говорится в сообщении.