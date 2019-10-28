В Казахстане задержали продавцов 240 кг уранового концентрата

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил о задержании члена всей преступной группы, похитившей и пытавшейся продать более 240 кг уранового концентрата, передает Report со ссылкой на РБК.

По данным следствия, опасный материал был похищен на одном из предприятий, занимающимся разработкой месторождения ванадиевых руд.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК Казахстана о незаконном обращении с радиоактивными веществами.

Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, его уровень радиации во много раз превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения.