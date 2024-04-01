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В Казахстане задержали преступную группу из 25 человек

В Казахстане задержали преступную группу из 25 человек В Карагандинской области Казахстана оперативники УБОП совместно с прокуратурой задержали 25 членов преступной группировки.
В регионе
1 апреля 2024 г. 09:09
В Казахстане задержали преступную группу из 25 человек

В Карагандинской области Казахстана оперативники УБОП совместно с прокуратурой задержали 25 членов преступной группировки.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, задержанные подозреваются в избиениях, вымогательствах и других преступлениях.

"В целом задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям", – cообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

В ходе оперативной разработки установлена причастность данной группировки к 12 преступлениям, добавили в ведомстве.

Среди потерпевших работники АО “Кармет”, индивидуальные предприниматели и студенты.

Ранее сообщалось, что в Астане в ходе рейда полиция изъяла свыше 2 тонн некурительного табачного изделия "насвай".

Подпольный цех по производству насвая обнаружили в частном доме на пересечении улиц Омарова и Асан Кайгы района "Байконыр".

Вес обнаруженного в ходе рейда некурительного табачного изделия насвай составил 2 тонны.

Общая сумма изъятой незаконной продукции составляет свыше 10 млн тенге.

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Версия на английском языке Criminal group of 25 people detained in Kazakhstan

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