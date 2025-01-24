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В Казахстане задержали четырех членов экстремистской группы

В Казахстане задержали четырех членов экстремистской группы Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) при координации прокуратуры задержал четырех членов экстремистской группы в Астане и Косшы.
В регионе
24 января 2025 г. 09:28
В Казахстане задержали четырех членов экстремистской группы

Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) при координации прокуратуры задержал четырех членов экстремистской группы в Астане и Косшы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает КНБ.

Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.

"В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса", - отметили в комитете.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda ekstremist qrupun dörd üzvü saxlanılıb

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