В Казахстане задержали четырех членов экстремистской группы

Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) при координации прокуратуры задержал четырех членов экстремистской группы в Астане и Косшы.

Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) при координации прокуратуры задержал четырех членов экстремистской группы в Астане и Косшы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает КНБ.

Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.

"В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса", - отметили в комитете.