В Казахстане задержали более 4 тыс. человек

В Казахстане из-за беспорядков задержали 4,4 тысячи человек

В Казахстане из-за беспорядков задержали 4,4 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство внутренних дел Казахстана.

"Задержано 4 404 человека", - говорится в сообщении министерства.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.