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В Казахстане задержали более 4 тыс. человек

В Казахстане задержали более 4 тыс. человек В Казахстане из-за беспорядков задержали 4,4 тысячи человек
В регионе
8 января 2022 г. 11:40
В Казахстане задержали более 4 тыс. человек

В Казахстане из-за беспорядков задержали 4,4 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство внутренних дел Казахстана.

"Задержано 4 404 человека", - говорится в сообщении министерства.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.

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Версия на английском языке Over 4,000 people nabbed in Kazakhstan

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