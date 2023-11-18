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В Казахстане заблокировали сервис Sputnik24

В Казахстане заблокировали сервис Sputnik24 Сайт Sputnik24, позволяющий смотреть российские телеканалы, заблокирован в Казахстане по решению властей республики за "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на терр
В регионе
18 ноября 2023 г. 19:29
В Казахстане заблокировали сервис Sputnik24

Сайт Sputnik24, позволяющий смотреть российские телеканалы, заблокирован в Казахстане по решению властей республики за "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

О блокировке сообщили казахстанские СМИ. Сайт Sputnik24.tv к вечеру субботы не открывается. Портал Sputnik24 позволял в том числе смотреть "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today (RT). Если воспользоваться функцией "проверить сайт" на ресурсе бывшего Министерства информации и общественного развития Казахстана, которое в сентябре было преобразовано в Министерство культуры и информации, можно увидеть, что предписание о блокировке портала было вынесено в июне.

В августе сообщалось о блокировке сайта российского телеканала "Царьград" по решению министерства информации и общественного развития республики за "пропаганду экстремизма". Также в августе доступ к странице yandex.kz был временно ограничен в Казахстане решением властей из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах вне республики, что, как собщалось, противоречит правилам регистрации и пользования доменными именами в казахстанском сегменте интернета.

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